سيناتور روسي : “نرفض أي سيناريو لتغيير السلطة في السودان خارج الدستور”

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي،” قسطنطين كوساتشوف”، اليوم الخميس، رفضه لأي سيناريو لتغيير السلطة في السودان بطريقة غير دستورية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال السيناتور في تغريدة على “تويتر”: “في السودان حصل انقلاب عسكري، لا أستطيع أن أحكم من على حق ومن ليس على حق هناك”.

وتابع السيناتور : “أريد أن أذكر بموقفي المبدئي، المتمثل في رفض سيناريوهات التغيير غير الدستوري للسلطة”.

كما صرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، “ليونيد سلوتسكي”، بأن قادة السودان “سيسعون إلى التعاون مع روسيا”، بغض النظر عن مكونات المؤسسات الحكومية.

وأوضح في تصريحات صحفية: “كل من سيأتي إلى السلطة في السودان في النهاية، وبغض النظر عن كيفية تكوين المؤسسات الحكومية، فإنهم بلا شك سوف يسعون إلى التعاون مع روسيا”.

وتابع : “واثق من أننا سنحافظ على العلاقات مع هذا البلد، لقد حافظنا دائمًا على علاقات وثيقة مع السودان، منذ الحقبة السوفيتية، إذ هذه الدولة أهم موقع جغرافي في القارة الأفريقية، في العالم العربي”.

وكان الجيش السوداني، قد سيطر صباح اليوم، على مبنى الإذاعة والتليفزيون، بالتزامن مع ورود تقارير مؤكدة، عن صدور بيان من قيادة الجيش بعد دقائق.

كما أفادت وسائل إعلامية، بمحاصرة الجيش للقصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، في أعقاب التظاهرات الشعبية التي تطالب بسقوط نظام البشير، منذ ديسمبر الماضي.