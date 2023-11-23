سيناتور فرنسي يخدر نائبة بالبرلمان الأوروبي.. سائق التاكسي يكشف مفاجأة

بعد أيام قليلة من توجيه الاتهام إلى السيناتور الفرنسي جويل غيريو، المتهم بإعطاء النائبة ساندرين جوسو المخدرات دون علمها. أشادت النائبة بصاحب سيارة الأجرة الذي “أنقذ” حياتها.

وقال سائق سيارة التاكسي الذي أدلى بشهادته “أعتقد أنني قمت بواجبي البسيط كمواطن”.

ووافق سائق التاكسي شريطة عدم الكشف عن هويته على إخبار قناة BFMTV كيف عاش هذا المساء. الذي بدأ عادة حوالي الساعة 10 مساءً، في شارع صغير في الدائرة السادسة بباريس.

كما قال سائق التاكسي “كان الظلام مظلماً. رأيت زبوناً ورجلاً في البيت المجاور يقتربان من السيارة. قلت لها “مساء الخير”. ولم ترد”.

يقول السائق: “بدأت القيادة، ظلت صامتة. ثم فجأة قالت لي: لقد حدث لي شيء ما هذا المساء”.

يبدأ ماجد الحديث وسرعان ما يدرك أن المرأة التي تجلس خلفه ليست في حالتها الطبيعية.

وقال “عرضت عليها على الفور أن آخذها إلى الطبيب أو إلى المستشفى. لكنها أخبرتني أنها أبلغت زملاءها الذين كانوا ينتظرونها”.

يواصل ماجد رحلته ويصل بالقرب من قصر بوربون. لكن، في تلك اللحظة، لا أحد ينتظر ساندرين جوسو.

يوضح سائق التاكسي مرة أخرى: “أخبرتها أنني لن أتركها بمفردها على الرصيف. في تلك الحالة، وأنني سأنتظر معها. وعلى أية حال، لم تتمكن من الخروج من السيارة”.

واستغرق الأمر حوالي عشر دقائق قبل وصول أحد زملاء النائبة للعناية بها. خلال هذا الوقت ينتظر ماجد بصبر ويواصل الحديث حتى التأكد من أنها بخير.

يقول ماجد: “كانت سيئة للغاية. أخبرتها أن هذه ليست المرة الأولى التي أرى فيها ذلك. إنه أمر محزن. لكن في عام 2023، لن يكون هناك الكثير مما سيصدمنا بعد الآن”.

يبتسم قائلاً: “لقد رأيت المقابلات التي شكرتني فيها ساندرين جوسو”. “لكنني لا أشعر أنني أنقذت حياتها. فهي لم تكن في خطر كبير. لقد قمت فقط بواجبي كمواطن”.

يقول سائق التاكسي: “لا أريد الثناء. أريد أن أواصل حياتي الصغيرة كالمعتاد”.