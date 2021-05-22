سيناريو برج باجي مختار يتكرر في بسكرة..الإعتداء على 7 أستاذات وسرقتهن!

شهدت مدينة بسكرة حادثة مشابهة لما حصل في برج باجي مختار، أين تمثلت في السطو والاعتداء على احد السكنات الوظيفية الجماعية لموظفي قطاع التربية بحي العالية تقطنه 7 استاذات.

وحسب بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببسكرة، فإن احدى الاستاذات اكدت تعرضهن للتهديد والترويع وسرقة مجموعة من الأغراض.

والتي تتمثل في هواتف نقالة وجهاز كمبيوتر محمول.

وطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببسكرة، بجملة من التدابير ضد هذا الإعتداء الجبان.

كماتقرر الدخول في حركة احتجاجية تستهل بالتوقف عن العمل يوم الاحد 23 ماي في جميع المؤسسات التربيو عبر الولاية.

أين ستكون مصحوبة بوقفة غضب في الساعة العاشرة امام مديرية التربية لولاية بسكرة.