سيناريو بريكة يتكرر.. توقيف 14 شخص في حرب شوارع بـ “سيوف” و”سواطير” بحي عرس ديدو في تلمسان

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان، اليوم الجمعة، من توقيف 14 شخصا تورطوا في شجار عنيف بحي (عرس يدو) وسط المدينة.

وتمت هذه العملية، على إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة، مفاده نشوب شجار عنيف بأسلحة بيضاء على مستوى الحي المذكور.

وعلى إثرها، تدخلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية القضائية على الفور، حيث نجحت في توقيف (14) شخصا من بينهم فتاتان. كما تم حجز عدة قطع أسلحة بيضاء، تمثلت في سيف، 3 سواطير، 3 خناجر، 3 خناجر عادية، 2 عصا خشبية، 3 قضبان حديدية، و37 قارورة خمر.

هذا ويبقى التحقيق مفتوح بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

وتجدر الإشارة، إلى ان هذه الحادثة ليست الأول من نوعها، بعد الشجار العنيف الذي وقع بين عائلتين ببلدية بريكة في باتنة. وأسفر عن إصابة بنت تبلغ من العمر 6 سنوات.