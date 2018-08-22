سيناريو تعفن لحوم الأضاحي يتكرر بولاية البليدة

لا يزال سيناريو تعفن لحوم الأضاحي متواصلا ويدخل الرعب في نفوس المواطنين خوفا من فساد الأضحية.

وأفاد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أنه تم تسجيل حالة واحدة مست أضحيتين لعائلة واحدة من ولاية البليدة.

وبالضبط ببلدية بوفاريك، مشيرة إلى أن الأضحيتين تم إقتناؤهما من غير السوق النظامي.

للإشارة فقد حذرت المنظمة، فدرالية الموالين وكذا المصالح الفلاحية من شراء الاضاحي من مجهولين غير محترفين.

وكانت المنظمة قد وضعت رقما خاصا 3311 من أجل الإبلاغ عن حالات تعفن الأضاحي أين تم لحد الساعة إكتشاف حالة واحدة.