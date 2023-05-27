سيناريو جنوني.. البايرن يخطف لقب “البوندسليغا” من دورتموند

نجح فريق بايرن ميونخ في خطف لقب الدوري الألماني، من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في سيناريو غير متوقع خلال الجولة الـ 34 والأخيرة من “البوندسليغا” التي لعبت اليوم السبت.

واستقبل دورتموند المتصدر برصيد 70 نقطة، نادي ماينز05 صاحب المركز التاسع بـ 45 نقطة، بينما سافر بايرن ميونخ صاحب الـ 68 نقطة لملاقاة مضيفه كولن صاحب المركز الـ 10، برصيد 42 نقطة.

وكان يكفي دورتموند الفوز، من أجل الاحتفال باللقب الغائب منذ 11 سنة، رفقة أنصارهم، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، بينما كان يأمل البايرن في سقوط أو تعثر غريمه والفوز على كولن من أجل التتويج.

وشهدت المواجهتان إثارة كبيرة إلى آخر الثواني، حيث تأخر دورتموند بثنائية نظيفة، خلال المرحلة الأولى، في وقت تقدم البايرن بهدف من دون رد منذ الدقيقة الـ 8 عن طريق كينغسلي كومان، وهي المعطيات التي تجعل اللقب من نصيب البايرن.

وفي المرحلة الثانية تمكن دورتموند من تقليص الفارق، عن طريق رافائيل غيريرو، في الدقيقة الـ 69، إلا أنه لم يكن كافيا من أجل إهداء ناديه اللقب.

قبل أن يأتي الفرج من مدينة كولن، بتسجيل النادي المحلي هدف التعادل في الدقيقة الـ 80 من ضربة جزاء بأقدام اللاعب ديجان ليوبيسيتش.

ورغم الهزيمة كان لقب “البوندسليغا” يسير نحو العودة إلى مدينة دورتموند بعدما تجمد رصيد الفريق عند النقطة الـ 70 مقابل 69 نقطة للبايرن.

إلا أن “البافاري” رفض الاستسلام وقبل دقيقة واحدة عن صافرة النهاية، أطلق جمال موسيلا، رصاصة الرحمة على أبناء مدينة “دورتموند” بهدف قاتل سجله في مرمى كولن، في وقت عدل فيه دورتموند النتيجة عن طريق نيكلاس سولي، في الدقيقة الـ 90+5.

ليتوج بذلك “البايرن” بطلا لألمانيا بفارق الأهداف، بعدما تقاسم الصدارة رفقة دورتموند بـ 71 نقطة لكل منهما.