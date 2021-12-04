سيناريو دراماتيكي.. محرز يتسبب في توقف قلب نجم تشيلسي لثوانٍ!

إعترف قائد تشيلسي، سيزار أزبيليكويتا، بأن الدولي الجزائري رياض محرز، تسبب في توقف قلبه خلال نهائي رابطة الأبطال الأوروبية الأخير.

وتحدث المدافع الإسباني، في هذا الشأن بمناسبة “الغداء السنوي” الذي يقيمه “البلوز” قائلا :”حدث هذا بعد تسديدة محرز الأخيرة”.

وأردف :”أتذكر بأن تسديدة محرز، كانت قريبة من دخول الشباك، لقد سقطت أرضا وقلبي توقف لثوانٍ قليلة”.

وكان الحظ قد عاكس محرز في اللقطة السالف ذكرها، خلال الثانية الأخيرة من نهائي “التشامبينزليغ”، والتي فاز بها اللنديون على حساب مانشسر سيتي بهدف دون رد.

وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكي بالنسبة لـ”الستيزنس”، الذين كانو مرشحين بقوة للحصول على التاج الأوروبي، ولكنهم فشلوا في فرض منطقهم على أشبال توماس توخيل.

كما تغنى أمسية الجمعة الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بنجمه الدولي الجزائري رياض محرز.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز وهو يبتسم في الحصة التدريبية لنهار اليوم.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة مقتبسة من أغنية عربية شهيرة:”والدمعة خبيها والضحكة ورِّيها وعلى الله خليها”.

ويواجه السيتي مضيفه واتفورد اليوم السبت لحساب الجولة الـ15 من الدوري الانجليزي الممتاز.

كما كشفت صحيفة إسبانية مفاجأة كبيرة الأربعاء تتعلق بالنجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز”.

صحيفة “إل ناسيونال” الكتالونية، أكدت أن الساحر الجزائري كان مطلوبا في برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

كما أضافت الصحيفة أن مدرب السيتي كان وراء منع الصفقة بسبب تمسكه بخدمات قائد المنتخب الوطني الجزائري.

كما قالت الصحيفة:”محرز لاعب مختلف، إنه شجاع، مراوغ ماهر، ممتاز تقنيّا، وصاحب قدم يسرى لا يملكها الكثير”.

وأضافت في مقالها:”أكثر من يعرف هذه المواهب في محرز هو مدربه غوارديولا ، وهذا ما دفعه ليغلق الباب أمام رحيله عن إنجلترا”.

ويعلم الجميع بأن ابن سارسال من أشد المحبين للبارصا منذ نعومة أظافره.