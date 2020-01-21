سيناريو سرقة “كابو” السيارات يتكرر
انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة جديدة، وطريقة مغايرة للسرقة، في مجال السيارات.
ويقوم مجهولون، بتكسير غطاء المحرك للسيارة الأمامي، ونزعه من مكانه.
العينة من العاصمة وبالتحديد في دار البيضاء، وولاية قسنطينة.
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انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة جديدة، وطريقة مغايرة للسرقة، في مجال السيارات.
ويقوم مجهولون، بتكسير غطاء المحرك للسيارة الأمامي، ونزعه من مكانه.
العينة من العاصمة وبالتحديد في…
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