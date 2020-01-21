سيناريو سرقة “كابو” السيارات يتكرر

أخبار الجزائر
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سيناريو سرقة “كابو” السيارات يتكرر
بقلم أسماء.ع

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة جديدة، وطريقة مغايرة للسرقة، في مجال السيارات.

ويقوم مجهولون، بتكسير غطاء المحرك للسيارة الأمامي، ونزعه من مكانه.

العينة من العاصمة وبالتحديد في دار البيضاء، وولاية قسنطينة.

شاهد آخر ابتكارات #سرقة_السيارات.. "داولو كابو"😲😲😲

📌#العاصمةشاهد آخر ابتكارات #سرقة_السيارات.. "داولو كابو"😲😲😲

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Lundi 20 janvier 2020


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