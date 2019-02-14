سيناريو مجنون يحسم صراع “ماندي” و”بن سبعيني” !!

مهدي زفان ضد خواكين اليوم

تعادل سهرة اليوم الخميس فريق “رين” الفرنسي ضد الضيف “ريال بيتيس” الإسباني بثلاثة أهداف لثلاثة في سيناريو مجنون.

في لقاء الذهاب من الدور ال16 لمنافسة كأس الدوري الأوروبي.

وشهد اللقاء مُشاركة الدولي الجزائري “مهدي زفان” في التشكيلة الأساسية لرين مُقدما تمريرة حاسمة في الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة ال2.

هذا بينما شارك من جانب الفريق الأندلسي المدافع الجزائري الآخر “عيسى ماندي” طيلة ال90 دقيقة مثلما جرت عليه العادة.

وعرفت مواجهة اليوم عودة “رامي بن سبعيني” من الإصابة حيث شارك بداية من الدقيقة ال80 بعد غياب دام لأسابيع.

وكان زملاء الآخير متفوقين بثلاثية لهدف في الشوط الأول قبل أن يُعدل ريال بيتيس النتيجة في الشوط الثاني.