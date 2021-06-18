سيناريو مجنون يقود السياسي للفوز ضد عين مليلة

تغلب أمسية اليوم الجمعة فريق شباب قسنطينة على مُضيفه جمعية عين مليلة في لقاء شهد سيناريو مجنون في لحظاته الآخيرة، أين عاد أشبال المدرب ميلود حمدي من بعيد وسجلوا هدفين.

لقاء الجولة ال26 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى الذي جرى بملعب عين مليلة تقدم فيه أصحاب الأرض عبر محمد طيايبة في الدقيقة ال17 لكن أمقران عدل للسياسي في الدقيقة ال52 وعاد طيايبة لتسجيل الثاني للمحليين في الدقيقة ال77.

فريق مدينة الجسور المُعلقة عاد من بعيد ليُعدل النتيجة في الدقيقة ال90 عبر يوسف جحنيط ويُضيف إلياس يعيش الهدف الثالث للسياسي في الدقيقة 90+4.