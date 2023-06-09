سيناريو مُرعب.. قرش يلتهم سائحا روسيا في مصر

لقي مواطن روسي حتفه في هجوم لسمكة قرش قرب أحد شواطئ مدينة الغردقة المصرية، حسب القنصلية العامة الروسية.

كما قالت وزارة البيئة المصرية في بيان لها، أن قرش من نوع النمر “مسؤولة عن وفاة أحد رواد الشاطئ”. دون أن تذكر تفاصيل عن الضحية.

وقال البيان إن فريقًا من الوزارة وجهات أخرى تمكنوا من “صيد السمكة المتسببة في الحادث”.

مضيفًا أن السلطات المحلية أصدرت حظرًا على السباحة على شواطئ عدة بالقرب من موقع الهجوم.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أنها ستسعى إلى تحديد “الأسباب المحتملة للهجوم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، قالوا إنه للحظة وقوع الحادث.

ويظهر المقطع شخصًا يصارع في عرض البحر، قبل أن تطفو على سطح الماء قربه زعانف القرش الذي قام بمهاجمته.

وسمع صوت الشاب وهو يصرخ “بابا” أثناء تعرضه لهجوم من سمكة قرش أمس الخميس.

وشاهد السائحون في رعب من الشاطئ القرش وهو يسحبه تحت الماء فيما تمكنت صديقته المذهولة من الفرار.

وأظهر فيديو تم تصويره من الشاطئ الشاب فلاديمير بوبوف يصرخ بيأس “بابا، بابا”. بينما كان القرش المفترس يطارده في الماء، ويحيط به قبل أن يشن الهجوم.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن القنصل العام لروسيا في الغردقة فيكتور فوروباييف، قوله إن الضحية من مواليد 1999، ولم يكن سائحًا، بل مقيمًا دائمًا في مصر.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورًا لما قالوا إنها للسمكة المتسببة في الحادث بعد صيدها. وتظهر المقاطع محاولة رفع السمكة وإخراجها من المياه.

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلًا ما تهاجم البشر، ويتم التحقيق من قبل السلطات المصرية حول سلوكها العنيف غير المؤلوف.