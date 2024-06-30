سيناريو مجنون.. إنجلترا تتأهل إلى ربع نهائي اليورو على حساب سلوفاكيا

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام سلوفاكيا بثنائية مقابل واحد في سيناريو دراماتيكي.

وقاد الثنائي هاري كين و بيلينغهام، منتخب إنجلترا للتأهل على حساب سلوفاكيا الذي كان فائزا و يقترب من حسم التأهل قبل أن يفاجأ الإنجليز الخصم و يباغتهم في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتألق القائد هاري كين بشكل لافت للانتباه وهو صاحب المساهمة التهديفية الـ 84 في 95 مباراة له.

وسيصطدم منتخب إنجلترا بمنتخب سويسرا بملعب “دوسلدورف أرينا” في لقاء ناري يحسم المتأهل.

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