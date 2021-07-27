سينطلق بناؤه غدا.. أمريكا تتبرع بمستشفى ميداني للجزائر

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة، ستتبرع بمستشفى ميداني على أحدث طراز للجزائر.

وجاء ذلك، بعد الزيارة التي قام بها ذات المسؤول للجزائر، والتي استمرت لثلاثة أيام.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن المستشفى المتنقل والذي يحتوي على 35 سرير من بينها 5 مخصصة للعناية المركزة، سيبدأ بناؤه غدا وينتهي منتصف شهر أوت القادم.

وأضاف ذات المتحدث، إن المستشفى الميداني متنقل، لذلك يمكن نقله في جميع أنحاء البلاد، ثم اعادة اعداده في حدود 3 أيام.

وحول زيارته للجزائر، قال ذات المسؤول : “لقد كان لي الكثير من المحادثات المثمرة مع المسؤولين الجزائريين، ويمكنني القول إنني متفائل جدا بشأن العلاقات الجزائرية الامريكية، طوال هذه المحادثات كانت الأولوية القصوى من الجانبين واضحة جدا كوفيد 19”.

وأضاف ذات المتحدث: “منذ بداية الجائحة، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 1.5 مليار دولار للمساعدة في مكافحة هذا الوباء في جميع أنحاء العالم، ويتضمن ذلك ملايين الدولارات من المساعدات الحيوية في الجزائر”.