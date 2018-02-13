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سينما إفريقيا تفتح أبوابها في مارس المقبل

فن وثقافة
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سينما إفريقيا تفتح أبوابها في مارس المقبل
بقلم ر . مخازني

ستفتح قاعة سينيما إفريقيا بالجزائر العاصمة، أبوابها بعد سنوات من الإهمال والتهميش خلال شهر مارس المقبل.

كما تتسع القاعة إلى 1400 مقعد، والتي خصصت لها ميزانية 30 مليار سنتيم.

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