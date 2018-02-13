سينما إفريقيا تفتح أبوابها في مارس المقبل

ستفتح قاعة سينيما إفريقيا بالجزائر العاصمة، أبوابها بعد سنوات من الإهمال والتهميش خلال شهر مارس المقبل.

كما تتسع القاعة إلى 1400 مقعد، والتي خصصت لها ميزانية 30 مليار سنتيم.