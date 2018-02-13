سينما إفريقيا تفتح أبوابها في مارس المقبل

كما تتسع القاعة إلى 1400 مقعد، والتي خصصت لها ميزانية 30 مليار سنتيم.
نشرت المديرية العامة للحماية المدنية على صفحتها الرسمية على "تويتر"منشور توجيهي باللغة الامازيغية للتحذير من مخاطر التسمم بالغاز.
وقالت مصالح الحماية المدنية أن تسمم بغاز أول…
دخل اليوم الثلاثاء، طلبة كلية العلوم الدقيقة بسيدي بلعباس، في إضراب مفتوح، بسبب الحالة كارتية التي أصبحت تعيشها الكلية .
وحسب معلومات تحصلت النهار أون لاين…
إحتلت ولاية الشلف المرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج العدس والبقوليات بصفة عامة، بفضل العمل على توفيركل الإمكانيات لتحقيق ذلك.
كما خصصت، 2000 هكتار لزراعة البقوليات بولاية…
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