“سينما الشاطئ” جديد موسم الاصطياف بالشلف

سيكون الجمهور الشلفي خلال منتصف شهر أوت المقبل على موعد مع عروض سينمائية على مستوى شاطئ المرينة بتنس.

حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى مديرة الثقافة.

وأوضحت مديرة الثقافة، أنّ مصالحها وفي إطار تنويع الأنشطة الثقافية المبرمجة خلال موسم الإصطياف وكذا ترقية الفعل السّينمائي والإهتمام به.

برمجت بالتنسيق مع مؤسّسة الإشعاع الثقافي “سينما الشاطئ” وهو نشاط يعنى بعرض أفلام سينمائية جزائرية.

وهذا طيلة الفترة من 14 إلى 18 أوت المقبل على مستوى شاطئ المرينة بتنس.

وأردفت المتحدّثة قائلة أن مبادرة “سينما الشاطئ”, التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة لبرنامج النشاطات الثقافية خلال موسم الاصطياف بالشلف.

تهدف لتحسيس الجمهور وتعريفه على الانتاج السينمائي الجزائري وكذا تلبية لرغباته خاصّة في ظلّ عودة السينما إلى واجهة الأنشطة الثقافية”.

وتحت شعار ” لنفرح ونحتفل جزائري ” سيتم عرض مجموعة من الأفلام الجزائرية خلال السهرة طيلة الفترة المذكورة آنفا.

حيث سُّخرت في هذا الإطار حافلة متنقلة مجهّزة بأحدث التقنيات.

فيما تقوم اليوم الثلاثاء الفرقة التقنية بزيارة لأماكن العرض ووضع آخر الروتوشات.