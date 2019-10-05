“سيور” تؤكد سلامة مياه الحنفيات بعد تغير لونها في وهران

أكدت شركة المياه والتطهير لوهران “سيور”، اليوم السبت، إن مياه الحنفيات محل الشكوى من طرف المواطنين، صالحة للإستهلاك.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، فقد قامت الشركة بإجراء تحاليل “ميكروبيولوجية”، على عينات من المياه المعنية، ووجدتها مطابقة للمعايير.

وقدم مواطنون قاطنون في بعض أحياء الولاية، شكوى للشركة، تتمثل في تغير لون مياه الحنفيات في منازلهم، ما سبب الخوف لديهم.

وحسب بيان للشركة، فقد تم تشكيل خلية أزمة، قامت بإجراء تحاليل للتأكد من سلامة المياه، عبر نقاط الإنتاج، ومنشآت التخزين، وقنوات التحليل.

وخلصت عمليات المراقبة، إلى تحديد الأحياء المعنية وهي: الصديقية، قمبيطا، إيسطو، كاسطور، حي الصباح، المقري، حياة ريجنسي، ومطلع الفجر.

وأضاف البيان، أنه قد تمت معالجة 5 أحياء منها، أما بقية الأحياء، فهي محل متابعة دقيقة، إلى غاية حل إشكالها.

ودعت الشركة في الأخير، جميع المواطنين، بتبليغها بأي ملاحظات بخصوص نوعية المياه.