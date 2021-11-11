سيول الأمطار تحاصر سكان أحياء بوزريعة داخل منازلهم

عرفت أحياء بوزريعة صبيحة اليوم ارتفاع في منسوب مياه الأمطار بعد السيول التي شهدتها ليلة أمس.

ويظهر الفيديو المرفق تسرب مياه الأمطار إلى داخل المنازل، ما أدى إلى حصار عدد من العائلات داخل المنازل.

وحسب معلومات، فقد تم اخراج عدد من المواطنين منذ الصباح من المنازل خوفا من حدوث أي كارثة ليست في الحسبان بعد الأمطار الغزيرة.

بالمقابل تم تداول السيول التي ضربت بعض أحياء بلدية بوزريعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

أين طالب السكان بالتدخل العاجل بعد ارتفاع منسوب المياه وتسربه للعديد من المنازل خاصة مع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة.

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تسبب إنهيار التربة صبيحة اليوم الخميس، على مستوى بلدية رايس حميدو، في العاصمة، في انهيار بيت قصديري، ووفاة 3 أشخاص

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمطار المتهاطلة طيلة الأسبوع ساعدت على انجراف التربة وانهيار بيت قصديري مأهول. مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص بحي العصافير بالرايس حميدو.

ووقع الحادث صبيحة اليوم الخميس على الساعة 3:00 صباحا، وتتراوح أعمار المتوفين و17 و 18 و30 سنة.

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الساحلية نهار اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح يحذر من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية. حيث ستتعدى كمية الأمطار المرتقبة 30 ملم محليا

كما أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس والبليدة.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت في نشرية خاصة عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 70 ملم محليا. إلى غاية منتصف الليل.

وذكرت النشرية ان الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة، تيزي وزو، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، بجاية والبليدة.

كما حذرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم إلى غاية منتصف الليل. كما سيكون البحر هائجا وعلو الأمواج يصل إلى الـ 4 أمتار.

وتخص النشرية كل من مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية و جيجل.