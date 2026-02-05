سيول الأمطار تغمر المنازل.. الحماية المدنية في مواجهة التقلبات الجوية

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في تشكل سيول جارفة عبر العديد من ولايات الوطن، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل امتصاص مياه الأمطار.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية الجزائر العاصمة ببلدية محمد بلوزداد من أجل إسعاف ونقل امرأة إلى المستشفى مصابة بجرح خفيف على مستوى الرأس. إثر سقوط جزء إسمنتي لسقف غرفة منزل. وببلدية الدويرة تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بالحي القصديري القدوانية - الدكاكنة. وفي بلدية زرالدة

امتصاص مياه الوادي المتسربة إلى حي جارمان.

أما بولاية الشلف، فتم امتصاص مياه الأمطار من مسكن بحيي مغرواي وأولاد محمد. وفي ولاية عين الدفلى وببلدية العامرة تم امتصاص مياه الأمطار من مدخل أربعة عمارات بحي المستقبل. وببلديتا سيدي لخضر – العبادية تم امتصاص مياه الأمطار من مساكن وشوارع بحيي زاوية بن شرقي وسيدي عمار.

أما بولاية برج بوعريريج، وببلدية بن داود، تم تسجيل انهيار جدار مرآب بقرية عين النوق إثر تساقط الأمطار، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما شرعت السلطات بولاية المسيلة في اتخاذ إجراءات حراسة أمنية بجسر أولاد سيدي محمود إثر فتح جزئي لصمامات سد القصب.

