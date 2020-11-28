سيول تغمر الطرقات والمنازل وفيضان أودية في تيسمسيلت والجلفة

ارتفاع منسوب مياه ثلاثة سدود في البويرة بأزيد من 40 بالمائة

الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص ومواش حاصرتم مياه واد تودرين في سد رحال

تسببت الأمطار الرعدية المتساقطة مساء أول أمس على إقليم ولاية تيسمسيلت في إحداث حالة طوارئ بمعظم البلديات.

كما كشفت النقاب عن العديد من المهازل التنموية المحلية التي باتت سمة عادية تتقاذفها أرجل التنمية العرجاء في ظل البرك المائية وانسداد البالوعات بالعديد من البلديات وهذا بسبب تماطل المصالح المعنية في تنقيتها بالرغم من النداءات المتكررة لمواطني هذه البلديات الذين تساءلوا عن دور السلطات المحلية في حماية سكان الأحياء والدواوير المجاورة من خطر الفيضانات في حال تساقط الأمطار الرعدية على غرار دواوير أولاد عائشة والدكان 2 والزغاريش وبعض الأحياء ببلدية لرجام ممن غمرت مياه الأمطار مساكنهم وتسببت في قطع الطريق الوطني رقم 19 المؤدي إلى كل من بلديات برج بونعامة وبوقائد والأزهرية مما تسبب في شلل حركة المرور لساعات طويلة بسبب ارتفاع منسوب مياه الوديان وهو ما تطلب تدخل مصالح الحماية المدنية لفتح الطرقات.هذا وحسب تصريحات بعض المواطنين فإن سبب انسداد البالوعات يعود بالدرجة الأولى إلى الأتربة المتجمعة الناتجة من أشغال الحفر السابقة وعدم اعتماد السلطات المحلية على مخطط محلي يعمد إلى تنقية هذه البالوعات وتمكينها من تحمل الضغط المفروض عليها من قبل مياه الأمطار خصوصا عند تساقط الأمطار الرعدية والطوفانية و التي عادة ما تتسبب في إحداث فيضانات وهو الأمر الذي يتطلب على السلطات المحلية اخذ إجراءات لازمة للحد من الكوارث الطبيعية وإنقاذ حياة المواطنين التي تبقى قاب قوسين أو أدنى من الفيضانات التي تهدد سكان هذه الأحياء كلما تساقطت الأمطار الرعدية.

إنقاذ 5 أشخاص حاصرتم السيول في واد تودرين بالجلفة

وفي ولاية الجلفة، تمكنت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمسعدـ صبيحة أمس السبت، بعد تدخلها في حدود الساعة السادسة و39 دقيقة، من إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم مياه واد بودرين، بالمدخل الغربي لمدينة سد رحال، المحاذي لجسر في طور الانجاز.

وتمثلت العملية في إجلاء 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و54 سنة، كانوا على متن سيارة نفعية من نوع Isuzu وجرار فلاحي من نوع سيرتا. كما تم إنقاذ عنزتين كانتا على متن السيارة.

ارتفاع منسوب مياه 3 سدود في البويرة بقرابة النصف

كشف مسؤول مكلف بمتابعة وضعية السدود بمديرية الموارد المائية بالبويرة ان منسوب المياه عرف ارتفاعا ملحوظا مع تساقط الامطار خلال اليومين الاخيرين، وكميات الثلوج الكثيفة التى شهدتها منطقة تكجدة منذ اكثر من اسبوع.

وحسب نفس المصدر، فإن نسبة منسوب المياه ارتفع لازيد من 40 بالمائة في كل من سد تلزديت قرب تكجدة وكودية اسردون بالاخضرية والاكحل بعين بسام.

للاشارة، فان قدرة الاستيعاب تتعدى 300 مليون متر مكعب بالنسبة للسد الاول، وازيد من 650 مليون للثاني واقلهم الثالث ب 30 مليون متر مكعب.

وقد استبشر الفلاحون وأصحاب حقول البطاطا والخضراوات خيرا بتساقط الكميات الاخيرة من الثلوج والامطار، عقب انخفاص منسوب المياه بالسدود خلال الشهرين الاخيرين إثر الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من الجزائر.