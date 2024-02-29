سيول جارفة.. إنهيارات وفيضانات تجتاح ولاية جيجل

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ولاية جيجل في فيضان الأودية. وتشكيل سيول جارفة أدت إلى قطع العديد من الطرق والمحاور الرئيسية

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، فقد تدخلت من أجل القيام بعمليات إجلاء السكان بمنطقة بن عياش ببلدية قاوس. جراء إرتفاع منسوب مياه واد بوراجح. كما تفقد والي الولاية أيضا السكان رفقة مدير الحماية المدنية.

كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل بشارع كينيوار محمد الصديق ببلدية و دائرة جيجل لإنهيار مسكنين قديمين غير مأهولين بالسكان. جراء إنهيار ترابي تحتهما. كما ألحق أضرارا بسيارة مركونة بعين المكان.