سيول جارفة.. إنهيار جدران مباني وإخراج سيارات عالقة بسبب الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي شهدتها معظم ولايات الوطن في جريان الأودية وارتفاع منسوبها. ما أدى إلى تدخل مصالح الحماية المدنية من أجل إنقاذ العالقين وامتصاص المياه من المنازل.

وفي ولاية جانت قامت مصالح الحماية المدنية بامتصاص مياه الأمطار على مستوى حي أغوم. و موقف السيارات لمطار الشيخ أمود بالمختار بلدية جانت. و إخراج 03 سيارات كانت محصورة إثر ارتفاع منسوب مياه واد أغوم.

أما بولاية إليزي، فقد تم تسجيل إنهيار جزئي لجدران 04 منازل مبنية بالحجارة. بقرية ايميهرو تانجديث بلدية اليزي. وفي ولاية تمنراست، تم إنقاذ شخصين عالقين داخل سيارة جرفتها مياه واد تمنراست. وإنقاذ شخصين عالقين في مياه واد قرية تلانشويخ.

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أمطار رعدية غزيرة اليوم على 20 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية والجنوبية للوطن اليوم السبت.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية. على ولايات سوق اهراس، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، قسنطينة. سكيكدة، جيجل، الطارف، أدرار، إن قزام، برج باجي مختار، تمنراست، إن صالح، جنات، إليزي.

سيارات عالقة وإنقاذ عائلات بأكملها

كما تسببت التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها الولايات الداخلية للوطن في ارتفاع منسوب المياه وغلق العديد من الطرقات والمحاور.

وحسب الحصيلة اليومية لمصالح الحماية المدنية، إثر التقلبات الجوية، فقد تم بولاية تبسة بلدية الونزة إخراج سيارتين عالقتين في الوحل بحي 08 ماي وحي البياضة دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما تم امتصاص مياه الأمطار من داخل 03 منازل بكل من حي البياضة ،حي المركزي وحي باديس.

وفي ولاية المسيلة وبلدية عين الملح، تم إخراج شاحنة عالقة بالوحل بمنطقة وارير دون تسجيل أي خسائر بشرية. أما بولاية أم البواقي وفي بلدية عين الكرشة، تم إخراج سيارتين محصورتين بمياه الأمطار بالطريق الوطني رقم 100. وإنقاذ عائلة مكونة من ثلاث أفراد كانت على متن شاحنة عالقة بالوحل. أما في بلدية سوق النعمان، فقد تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي سيغي عيسى.