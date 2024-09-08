سيول وأمطار طوفانية تقطع الطرقات وتحاصر عائلات بأكملها بعدة ولايات

تسببت الأمطار الغزيرة في تشكل سيول جارفة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأودية وغلق بعض الطرقات. بالإضافة كذلك إلى محاصرة بعض المواطنين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، بولاية بشار على الساعة 02 سا 30د من أجل إنقاذ عائلة داخل سيارة محصورة بواد واكدة بعد السيول الجارفة التي ضربت المنطقة. كما تدخلت بولاية تمنراست من أجل البحث عن شخص كان داخل السيارة جرفته مياه واد توفدات.

أما بولاية النعامة، فقد تدخلت ذات المصالح، في الطريق الولائي رقم 08 بسبب ارتفاع منسوب المياه واد القلعة الشيخ بوعمامة بلدية مغرار. وفي ولاية غرداية، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بالمكان المسمى سيدي اعباز بلدية بونورة. و امتصاص مياه الأمطار من داخل المنزل بالمكان المسمى بن يزقن بلدية بونورة. كما قامت بامتصاص مياه الأمطار داخل 03 مساكن عائلية بولاية سعيدة.

وتم ليلة أمس السبت إنقاذ 03 مواطنين في منطقة واد واكدة كانوا عالقين وسط مجرى الوادي بولاية بشار.

وتنقل صباح اليوم محمد السعيد بن قاموا والي ولاية بشار، بمعية أعضاء اللجنة الأمنية إلى مستشفى محمد بوضياف للأمومة والطفولة ومستشفى 240 سريرا. للاطمئنان على حالة الشباب الثلاثة والعائلة التي علقت بواد بشار بمنطقة واكدة. حيث عبر لهم عن وقوف السلطات المحلية معهم وتوفير جميع الإمكانيات من أجل تلقي العلاج اللازم. ليسدي بعدها تعليمات صارمة للطاقم الطبي للوقوف على المتابعة الطبية.

كما عبّر لهم عن إرتياحه لنجاتهم من فيضان الوادي. داعيا جميع مواطني ولاية بشار توخي الحيطة والحذر من خطر فيضان الأودية و اتباع تعليمات الجهات المختصة.