سيول وفيضانات في مكة المكرمة.. تعليق الدراسة والصلاة في المنازل

تعرضت مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين لهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول ببعض المناطق، في وقت حذّرت فيه السلطات المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى، فيما علقت بعض الجهات التعليمية الدراسة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على موقع تويتر، حجم السيول الناتجة عن الأمطار في منطقة الشرائع بمكة المكرمة.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن هناك إغلاقا إحترازيا للأنفاق نظير الأمطار التي تشهدها جدة. داعيا الجميع وحفاظا على سلامتهم لاستخدام الطرق البديلة.

كما أهاب المركز بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي، “نؤكد أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار. وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة.

فيما أعلنت جامعة الطائف عن تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة. الإثنين، بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر الإنترنت”. كما تم الإعلان أيضا عن تعليق الدراسة، الإثنين، في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف

في شأن متصل، فإنه مع سيول شمال مكة، طلب أئمة المساجد من المصلين أن يصلوا في بيوتهم. وأذاعت المساجد عبر مكبرات الصوت “صلوا في رحالكم فجر الإثنين”.

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