سيّال تحسن نقاط الضعف بولاية تيبازة وتضع برنامجا لضمان استمرار التزوّد بالمياه

وضعت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” لولاية تيبازة برنامجا يهدف لضمان استقرار واستمرارية الخدمة خلال موسم الاصطياف 2019.

وأفاد بيان للمؤسسة، أن موسم الإصطياف عرف بعض الحوادث الكبرى مثل التوقف المطول لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة.

وستقوم سيال بمعية مديرية الموارد المائية بلقاءات عمل مع رؤساء المراكز العملياتية والمهندسين الفرعيين للولاية.

وستستعرض نقاط الضعف بالتفصيل، والإجراءات والأعمال التي يتعين القيام بها في إطار برنامج التحضير لموسم الاصطياف 2020.

وأضاف البيان أن نتيجة هذه الأعمال سيتم تقديمها نهاية أكتوبر إلى والي الولاية.

وتلتزم سيال بتحسين نقاط الضعف، وتسعى للحفاظ على نفس المستوى من التجنيد لضمان خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطنين على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة.

وأفاد البيان، أن عدة مشاريع هيكلية ساهمت بصفة كبيرة في تحسين خدمة التزويد بالمياه ببلديات: شرشال، مناصر، حجوط، سيدي أعمر.

كما تم إدخال أربع أبار جديدة حيز الخدمة في المناطق الغربية والشرقية لولاية تيبازة، وإعداد برنامج رصد يومي لمستوى الخزانات.

وتم تجديد شبكة الحاميدية بالداموس، مركب تيبازة، المقر الجديد بالدواودة، تكتاكة، الشعيبة، وبن عودة و تحديث قنوات التصريف في حلوان، الداموس وحجرة النص.

وأضاف البيان، أنه تم وضع برنامج تنظيمي خاص بتجنيد الفرق على مستوى جميع المسؤوليات وتم تحسينه.

كما تم تنظيف مرافق التخزين وتزويدها بكميات كافية من مواد معالجة المياه، وبرنامج أخذ العينات والتحاليل.

ناهيك عن إعادة تهيئة 09 محطات رفع من بلدية خميستي إلى محطة التطهير ببو سماعيل.