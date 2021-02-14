سيّال تفنّد خبر إنقطاع المياه عبر بلديات العاصمة

كشفت المؤسسة الجزائرية للمياه والتطهير “سيّال” أنه لا يوجد أي إنقطاع للمياه الشروب عبر بلديات العاصمة.

وقالت في بيان لها، أنه تم تداول يوم أمس بيان حول وجود أشغال لشركة المياه والتطهير للجزائر عبر صفحات الفايسبوك.

وأضاف البيان، أن المنشور الذي تم تداوله عن انقطاع يمس عدة بلديات بالعاصمة هو بيان عن أشغال تم القيام بها السنة الفارطة .

وأوضح، أنه لا توجد أي أشغال ستمس عملية التزويد في بلديات العاصمة التي تم ذكرها.

وكشفت سيال أنها تقوم بنشر جميع إشعارات الأشغال والتوقيفات في الفايسبوك عبر صفحات التواصل الجواري الأربعة الخاصة بها.