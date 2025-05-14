سيّدة تتهم تاجرا بسرقة حقيبة بها مصوغات بقيمة 180 مليون سنتيم ببابا احسن

تابعت اليوم الأربعاء محكمة الشراقة شابا بتهمة السرقة، وذلك على خلفية شكوى قيدتها سيدة ضده. تتهمه باستغلال ركنها سيارتها أمام مركبته ببابا حسن. وسرقة حقيبتها التي كانت تحتوي على مجوهرات تقدر قيمتها بـ 180 مليون سنتيم.

تحريك القضية إنطلقت بشكوى تقدمت بها سيدة تفيد أنها كانت متواجدة بتاريخ الوقائع ببابا حسن المنطقة التجارية. وخلال توجهها لسيارتها للمغادرة شاهدت شخصا بالقرب من سيارتها كان رفقة شخصان آخران أحدهما شقيقه على متن سيارتهم.

كما أكدت أنه في لحظة اكتشفت اختفاء، حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مجوهراتها التي تقدر قيمتها بـ 180 مليون سنتيم. وأنها وجهت أصابع الإتهام لأحدهم واشتبهت في ارتكابه السرقة بحكم ضبطه بالقرب من مركبتها وقدمت مواصفاته لمصالح الأمن.

الشرطة وبعد تحريات وجهت تهمة السرقة للمتهم المدعو “ب.ع”، هذا الأخيرة الذي مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الشراقة والقاضي بإدانته بـ 5سنوات خبسا نافذة. ودفاع المتهم قدم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم.

المتهم أنكر خلال محاكمته علاقته بالسرقة التي اتهم فيها وأكد أنه لا يعرف الضحية ولا يتذكر حتى لقاءه بها. وأكد أنه يتواجد بشكل مستمر ببابا حسن كونه تاجرا وأنه يستغرب اتهامه بالسرقة.

دفاعه نوّه إلى أن الملف جاء خال من أي دليل يثبت تورط موكله في السرقة وأكد أن الضحية بنت إتهاماتها على أساس شكوك فقط. وأن الشك يفسر لصالح المتهم و طالب بافادة موكله بالبراءة.

كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا.

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