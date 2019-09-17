سي أن أن : الهجمات على المنشأتين النفطيتين السعوديتين تمت بصواريخ انطلقت من إيران

قالت شبكة “سي ان ان” بأن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين نفّذ بواسطة صواريخ كروز أطلقت من قاعدة إيرانية.

ونشر موقع “سي أن أن” نتائج تقييم العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن الهجوم على المنشأتين النفط التابعتين لأرامكو.

ونقلت الشبكة الإعلامية عن مصادرها أن التقييم يرجّح أن يكون الهجوم نفذ بصواريخ “كروز” حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات بدون طيار.

وأضاف المصدر بأن مسار الصواريخ مرت فوق العراق والتفت فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط لإخفاء مصدر إطلاقها.

ونفى مصدر الشبكة الإعلامية الأمريكية، وجود أي مؤشرات إلى أن الصواريخ أطلقت من جنوب السعودية، خاصة اليمن.

وفي ذات السياق، نقلت “سي أن أن” عن ذات المصدر بان بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها بسقوطها في الصحراء.

وذكر المصدر بان محققين أمريكيين خبراء في الأسلحة وصلوا للمملكة لمساعدة المحققين السعوديين في تحديد الصواريخ وأصولها والتكنولوجيا المستخدمة فيها.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت إيران بأنها تقف وراء الهجمات التي وقعت يوم السبت الفارط.

واستند عسكريون أمريكيون على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية لموقع الهجوم لتبرير وجهة النظر الأمريكية.

من جهتها نفت الخارجية الإيرانية إدعاءات الأمريكيين ووصفتها بالتعليقات الدبلوماسية عديمة المعنى وغير المفهومة.