سي إن إن: قوات الإحتلال ستطلق غدا سراح 39 أسيرا فلسطينيا

كشفت شبكة “سي إن إن” الأميركية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن جيش الاحتلال الصهيوني سيطلق غدا الجمعة عددا من الأسرى الفلسطينيين.

وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وذكرت “سي إن إن” نقلا عن المسؤول الصهيوني، أن قوات الإحتلال ستطلق غدا سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال .

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أعلنت اليوم الخميس، عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الهدنة الإنسانية في غزة ستبدأ على الساعة 7 بتوقيت القدس من صباح الجمعة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.