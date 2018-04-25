سي الهاشمي عصاد: إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية قريبا

قال الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية اليوم أن مكتسبات الجزائر في تكريس للأمازيغية ستتعزز قريبا بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.

وأوضح سي الهاشمي عصاد لدى إشرافه على افتتاح ملتقى بجامعة غرداية حول “الأدب الأمازيغي في الجنوب الجزائري “.

أن مشروع الأكاديمية اللغة الأمازيغية يأتي ليعزز إنجازا دستوريا.

وأيضا ترقية مكانة الأمازيغية باعتبار أنها لغة وطنية رسمية تماشيا مع مضمون التوصيات التي عبر عنها رئيس الجمهورية.

وتم إعداد مشروع إستحداث الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية الذي سيحدد بكل وضوح تنظيمها وصلاحياتها ومهامها وفق مقاربة تشاركية .

لافتا إلى أن المحافظة السامية للأمازيغية كانت طرفا فاعلا في مشروع إنشاء هذه الهيئة الأكاديمية.