سي شعيب: إنجاز سبعة منافذ كبرى على مستوى عدة موانئ بطول 345 كيلومترًا

أعلن المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة، سي شعيب، عن إنجاز سبعة منافذ كبرى تربط شبكة الطرق السريعة بعدد من الموانئ الاستراتيجية عبر الوطن، على مسافة إجمالية تُقدَّر بـ 345 كيلومترًا. في إطار تعزيز الربط اللوجستي وتحسين انسيابية حركة البضائع والمسافرين.

وأوضح المسؤول في تصريح خص به قناة النهار أن هذه المنافذ الكبرى تم إنجازها على مستوى موانئ سكيكدة، جيجل وبجاية بشرق البلاد، إلى جانب موانئ تنس، مستغانم، وهران والغزوات بالجهة الغربية.

وأشار سي شعيب إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى عصرنة شبكة الطرقات وتعزيز دور الموانئ. في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري. خاصة ما يتعلق بتسهيل حركة الشاحنات وتسريع عمليات نقل البضائع نحو مختلف ولايات الوطن.

وأضاف أن المنافذ الجديدة ستساهم في رفع مستوى السلامة المرورية. وتقليص مدة التنقل، وتحسين ربط الموانئ بالمحاور الكبرى للطرق السريعة. بما يعزز تنافسية الموانئ الجزائرية ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.