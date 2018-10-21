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سي عفيف : “رفعنا التجميد على نشاطات المجلس.. والرئيس المقبل أفلاني”  

الوطني
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سي عفيف : “رفعنا التجميد على نشاطات المجلس.. والرئيس المقبل أفلاني”  
بقلم شهرزاد مزياني

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية المجلس الشعبي الوطني،عبد الحميد سي عفيف،أن رئيس المقبل للمجلس البرلماني، سيكون “أفلاني ” لا محالة  .

وقال سي عفيف، في تصريح لـ”قناة النهار”،اليوم الأحد،إنّه سيتم اختيار الرئيس المقبل للمجلس الشعبي الوطني، وفق ما تقره الأغلبية البرلمانية، والذي يمثلها حزب جبهة التحرير الوطني .

كما ثمن المتحدث، قرار رفع التجميد على نشاطات المجلس ، مشيرا أنه سيكون هناك جلستين، الأولى من أجل المصادقة على قرار  اللجنة القانونية فيما يخص شغور المنصب .

والجلسة الثانية يضيف المتحدث ستخصص، لإختيار خلف السعيد بوحجة.


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