سي عفيف يستقبل السفير البرازيلي الجديد لدى الجزائر

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، للمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، السفير الجديد لجمهورية البرازيل لدى الجزائر، “فلافيو ماريغا”.

وحسب ما جاء اليوم الأربعاء، في بيان للمجلس، فإن رئيس اللجنة، قد نوه بعلاقات الصداقة القوية، التي تجمع البلدين.

وأكد البرلماني، سعي الجزائر لتحقيق توجه اقتصادي جديد، يقوم على تنويع مصادر ثروتها.

كما أن الجزائر -يضيف سي عفيف- تتطلع للاستفادة من خبرات أصدقائها وشركائها، في المجال الإقتصادي.

ودعا سي عفيف بالمناسبة، إلى بذل المزيد من الجهود لترقية علاقات التعاون على كافة الأصعدة.

وابدى نفس المتحدث، ترحيبه بكل ما من شأنه تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وفي هذا السياق، جدد ذات البرلماني، اعتقاده بأن “الدبلوماسية البرلمانية أضحت فاعلا أساسيا ومكملا للدبلوماسية التقليدية”.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية، من خلال مجموعتي الصداقة، التي تشكل آلية تواصل تسمح بتبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية.

من جهته، قدم السفير البرازيلي ، لمحة عن التطور السياسي والاقتصادي، الذيشهدته البرازيل، في الأعوام الأخيرة.

وذكر السفير، بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات التشريعية في كل الدول.

معربا عن استعداده التام، للعمل على توطيد التعاون بين بلاده والجزائر، وعلى تبني كل المبادرات الرامية إلى تعزيزها.