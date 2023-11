سُخرية عارمة من سيلينا غوميز بسبب تعليقها على أحداث غزة

تعرضت الفنانة العالمية سيلينا غوميز لموجة من السخرية بسبب تعليقها على أحداث غزة التي تعاني الأمرين تحت القصف الصهيوني منذ أكثر من 20 يوما.

ولم يكن معجبو الفنانة راضون عما قالته، فصحيح أنها أدانت العنف ضد المدنيين الأبرياء لكنها قالت إنها تعتقد أن منشورها لن يحدث فرقا.وذلك على الرغم من كونها واحدة من أكثر الأشخاص متابعة على الانترنت.

وقالت غوميز أن هذا هو السبب الذي جعلها تظل صامتة بشأن هذه المسألة لفترة طويلة.

مما عرضها للسخرية وتصدرت الترند خلال الساعات الاخيرة بسبب تصريحها. واعتبر الكثير أن ما قالته مثير للسخرية خصوصا أنها تمتلك أكثر من 420 مليون متابع.

وكشفت النجمة الأميركية سيلينا غوميز اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي وسط العنف الذي يشهده العالم، على حد تعبيرها.

وفي التفاصيل، أعلنت بطلة مسلسل “The Only Murders In the Building” على حسابها عبر “إنستغرام” عن شعور الرعب الذي ينتابها عند مشاهدة وقراءة الأخبار المنتشرة في الأسابيع الأخيرة. لافتةً إلى أنها ستبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت.

وكتبت سيلينا غوميز في منشور مطوّل: “لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي. لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم”.

وأضافت: “إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة هو أمر مروع.نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد”.