شؤون دينية.. توظيف القائمين بالإمامة في مناصب دائمة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن الشروع في توظيف القائمين بالإمامة الذين هم في حالة نشاط إلى غاية 22 سبتمبر 2022. وذلك في إطار إستكمال عمليات التوظيف الخارجي بعنوان سنة 2025.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فإن عملية التوظيف ستكون من أجل الإلتحاق برتب: إمام واعظ، إمام خطيب، إمام خطيب أول، وأستاذ التعليم القرآني. مضيفا أنه وبعد المساعي التي بذلتها الوزارة لدى الجهات المختصة. تم الحصول على رخصة إستثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. تحت رقم 4840 مؤرخة في 07 ماي 2025.

وأشارت الوزارة، إلى أنها قد راسلت المديريات الولائية للشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مسابقات لتوظيف خارجي وحصري خاص لفائدة المعنيين. وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذه العملية، والتي تم توزيعها على الولايات.