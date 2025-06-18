شؤون دينية.. فتح إمتحانات الترقية إلى رتبة إمام أستاذ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنها ستشرع في فتح امتحانات مهنية قصد الترقية إلى رتبة إمام أستاذ، لفائدة الأئمة المدرسين المدمجين في رتبة إمام واعظ. الذين تعذر عليهم المشاركة فيها بعنوان سنة 2023. وذلك في إطار تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023. المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية.

وأشارت الوزارة، إلى أن العملية جاءت في إطار حرص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على التكفل بالوضعيات المهنية لموظفي القطاع لاسيما ما يتصل بالترقية. بالإضافة كذلك إلى تتويج للمساعي التي بذلتها الوزارة لدى المصالح المختصة. حيث تم الحصول على الرخصة الإدارية اللازمة من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تحت رقم 6648 مؤرخة في 17 جوان 2025.

ودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جميع المعنيين بهذا الإجراء إلى التقرب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى ولاياتهم. من أجل استكمال إجراءات التسجيل الخاصة بهذه الامتحانات، والتي ستعلن مواعيد تنظيمها لاحقًا، بعنوان سنة 2025.

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