شؤون دينية.. هذه منصات خدمة “الفتوى”

أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن المواطنين بإمكانهم طرح انشغالاتكم الفقهية “فتوى”على السادة العلماء، أعضاء اللجنة الوزارية، واللجنة الوطنية للفتوى من خلال منصاتها الأربعة الموضوعة تحت تصرفهم.

وأوضح بيان الوزارة أن المنصات المعنية هي الرقم الأخضر 1088 والذي يكون الإتصال عليه من الخط الثابت. الخط الهاتفي المباشر 023.48.44.60.

بالإضافة إلى الفتوى الالكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة والتي يمكن الولوج إليها من خلال الرابط التالي:

https://marw.dz/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8…

وتطبيق الهواتف الذكية ” فتاوى علماء الجزائر” الذي تجدونه على الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details…

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