شائعات الوفاة تطارد صالح أوڤروت وعائلته تتدخل

عادت شائعات الوفاة، لتطارد نجم الكوميديا الجزائري، الفنان القدير، صالح أوقروت، والذي يواصل رحلته العلاجية.

كما إنتشرت خلال الساعات الأخيرة، شائعات عن وفاة الفنان، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما إضطر عائلته للخروج عن صمتها، نفي كل ما تم تداوله من شائعات.

ونفت الفنانة فاطمة بلحاج، زوجة صالح اوقروت، شائعة وفاته، عبر تصريحات إعلامية.

كما شارك “إبراهيم إربن”، إبن زوجة الفنان، متابعيه على صفحته بانستغرام، دعاء لصالح أوقروت، طالبا من المولى عز وجل أن يشفيه.

وكتب “إربن”: “اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً. اللهمّ خذ بيده. اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام. وأكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه. أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المضطرين”.

وإنهالت التعليقات على منشور “إربن”، من طرف جمهور الفنان، وزملائه الفنانين، طالبين له الشفاء العاجل.

كما علقت الفنانة الشابة سارة لعلامة على المنشور وكتبت: “الله يشافيه يا رب”.

هذا وسبق وأن طمأنت المخرجة والمنتجة الجزائرية فاطمة بلحاج جمهور زوجها الممثل القدير صالح أوقروت عن صحته. مطالبة بالكف عن إطلاق هكذا شائعات.

ويعالج صالح أوقروت بطريقة طبيعية جدا ويتعافى، حيث يتلقى جرعات الدواء الكيمائي بطريقة عادية جدا.

وتجدر الإشارة، إلى أن الممثل القدير أوقروت يتواجد بفرنسا للعلاج بعد إصابته بـ 3 أورام سرطانية. حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.

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https://www.instagram.com/p/CWeFb2rsrau/