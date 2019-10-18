شابان جزائريان ضحيتا نصب واحتيال تونسي باعهما قطعا نقدية أثرية مزوّرة

أذنت النيابة العمومية بسوسة أمس بمباشرة قضية من أجل التحايل والإتجار بالآثار ضد شاب تونسي تحايل على شابين جزائريين.

ونشر موقع “راديو شمس أف أم التونسي”، أن الشخص التونسي باع الجزائريان قطعا أثرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ليتضح فيما بعد أن الأثار مزيفة حسبما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة محمد حلمي الميساوي.

وأوضح الميساوي أن شابين جزائرين أبلغا وحدات الأمن بجهة بوحسينة بعد تعرضهما لعملية تحايل من قبل شاب تونسي.

وأضاف الشابين أن التونسي باعهما قطعا نقدية اثرية بقيمة 10 آلاف دينار وتبينا فيما بعد أنها مزيفة.

وأضاف الميساوي، أن الشابين الجزائريين اتفقا مع الشاب المتحايل لشراء قطع اثرية اخرى وقامت وحدات ببوحسينة بنصب كمين محكم له وإيقافه.