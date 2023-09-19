شابان مهددان بالحبس بعد سرقتهما طفايات النيران تابعة لإدارة السجون

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 18 شهر حبسا نافذا. و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لشابين في العقد الثاني من العمر. بعد متابعتها بجنحة سرقة طفايات النيران التابعة للمديرية العامة لادارة السجون.

المتهمان اثناء مثولهما امام هيئة الجنح بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة وجهت لهما جنحة السرقة.

كما نفا التهمة المنسوبة اليهما و صرح انهما قام بأخد تلك الطفايات من حضيرة مهجورة و لم يكن لديهم اي علم انها تابعة للمديرية العامة لإدارة السجون.

كما طالب العفو من هيئة المحكمة كونهما غير مسبوقين قضائيا، و انهما طلبة جامعيين.

و بعد إلتماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة لاحقة.