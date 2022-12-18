شابان مهددان بالحبس لسرقتهما كوابل كهربائية من جامعة بوزريعة
عالجت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء الجزائر ملف قضية شابين في العقد الثالث العمر. على خلفية قيامهما بسرقة كوابل كهربائية بالحرم الجامعي .
تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود بعد قيام شابين في العقد الثالث من العمر بإقتحام الحرم الجامعي ببوزريعة بهدف السرقة. حيث قاما بقطع الكوابل الكهربائية بواسطة منشار و قاطع حديدي من الحجم الكبير. مما ادى الى حدوث تيار كهربائي. الا ان مصالح الامن تفطنت لهما، ليتم بعدها ضبطهما و اقتيادهما على مركز الشرطة للتحقيق معها. و تحويلهما الى العدالة بعدما وجهت لهما تهم تتعلق بالسرقة بالتعدد و تحطيم العمدي لملك الغير و السرقة داخل الحرم الجامعي .
المتهمان وبعد مثولهما امام قاضي الجلسة لاستئناف الحكم الصادر ضدهما عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس. الذي قضى بإدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. حيث انكرا التهم المتابعين بها جملة و تفصيلا ،و اكدا انهما يقيمان بجوار الجامعة و ليست لديهما اي علاقة بالسرقة ، فيما طالبت النيابة بتأييد الحكم المستانف ضدهما، في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة .