شابان يعتديان على “دهّان” طعنا بـ”سيف” لسرقة هاتفه النقال وأمواله ببئر خادم

تعرّض شاب يعمل ” دهّانا” بالعاصمة، إلى اعتداء عنيف بواسطة سلاح أبيض من نوع ” سيف”. وهو يهمّ بالدخول إلى العمارة التي يقطن بها بحي “لاكنكورد” بلدية بئر خادم. على يد متهم ” خ.مصطفى” المكنى بالحي “فافا” وشريكه ” تمرة”.

وتم ذلك في جنح الظلام بغرض سرقة على أغراضه الشخصية من هاتف نقال ومبلغ مالي. وتسبب الإعتداء في عاهة مستديمة للضحية “د.منير”. على مستوى اليد اليمنى كلفته عجزا طبيا مدته “75” يوما.

تابعت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، المتَهمين السالف ذكرهما بجناية الضرب والجرح العمدي. باستعمال سلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وجنحة محاولة سرقة بالعنف.

” شكوى تفتح تحقيق”

ملابسات القضية انطلقت على إثر شكوى تقدّم بها المدعو “د.منير”،أمام مصالح الشرطة القضائية ببئر مراد رايس. بتاريخ 25 جوان 2025، ضد أحد الأشخاص يدعى “مصطفى.ف”. وشريكه “تمرة” لتعرضه للإعتداء. قبل أسبوع في حدود الساعة العاشرة ليلا، على مستوى حي “لاكونكود” بلدية بئر حادم.

كما قدّم الضحية الشاكي شهادة طبية، بها عجز طبي مدته 75 يوما، مؤكدا أن المدعو “مصطفى.ف”. باغته وهو يحمل سيفا بيده وكان برفقة المدعو “تمرة”. وطلب منه تسليمها هاتفه النقال المبلغ المالي الذي يحمله. أمام باب العمارة، ودون سابق إنذار وجّه له ضربة بالسيف نحو عنقه. غير أنه تصدى له بيده ثم لاذ بالفرار. وذكر الضحية أن الاعتداء كلّفه دخول المستشفى الجامعي مصطفى باشا.

“توقيف المتهميْن”

وعلى إثر التحقيق القضائي، تمّ توقيف المتهم “خ.مصطفى” المكنى “فافا” وبحوزته سلاح أبيض سكين من نوع “كلونداري”بمحل إقامته. ليعترف لرجال الشرطة أنه ضرب “د.منير” بواسطة سكين كبير من نوع “بوشية” دفاعا عن نفسه. لكون الضحية حاول الاعتداء بأداة مجهولة كان يخفيها.

كما ذكر المتهم أن سبب الاعتداء هو الاستفزازات التي كان يتعرّض لهت والإشاعات التي تمسّ شرفه. كما كللت التحريات في قضية الحال بتوقيف المتهم الثاني “ز.عبد الرحمان” وتحويله للتحقيق.

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