شابان يقتلان آخر بعد شجار في «عين البيضاء» بأم البواقي

الجانيان لاذا بالفرار والشرطة تمكنت من توقيف أحدهما

اهتزت، فجر أمس، مدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب يدعى «غ.م» يبلغ من العمر 27 سنة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية تلقى طعنات قاتلة بواسطة آلة حادة من قبل مجهول على مستوى الكبد.

وقد وقعت الجريمة، في حدود الساعة الخامسة صباحا، عندما نشب شجار بين الضحية وشابين آخرين على مستوى طريق خنشلة بسبب خلافات سابقة بين طرفي الشجار.

وقال شهود عيان إن الشجار سرعان ما تطور في لمح البصر إلى مشادات، قبل أن يقوم أحد الجانيين بتوجيه طعنات قاتلة للضحية ثم لاذا بالفرار تاركين إياه يسبح في بركة من الدماء.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية للتشريح، فيما كشفت مصادرنا بأن مصالح الأمن تمكنت من توقيف أحد الجناة مع تحديد هوية الثاني الذي ما يزال في حالة فرار.