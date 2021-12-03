شابة بسيطة مهرها حياة هنيئة.. تريد زوجا بالمودة يعاملها

قد تكون المرأة ماكثة بالبيت، لكن أبدا دورها لا يقل شأنا عن تلك العاملة، فهي الأم التي تنشئ أجيالا. وهي الابنة التي تعطي الحياة رونقا، وهي الأخت الصديقة، والزوجة التي تحفظ وتصون شرف زوجها وتسهر على الاهتمام به. هي على العموم المرأة الصالحة بسيطة التي بإمكانها أن تجعل البيت جنة وأن تتوج زوجها أميرا في حياتها. وهذا ركنهن سيدات بالبيت ماكثات، كما يحملن أجمل الصفات.

الرقم السري :

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أنت الذي تريد إكمال نصف الدين.. اغتنم فرصتك في الحين

بكلماتها الناعمة، اتصلت بنا وأعربت عن خالص نواياها في العثور عن النصيب الجميل، سيدة الرقي بامتياز. ابنة ولاية شلف، تقول أنها ماكثة بالبيت، ومدبرة رائعة لشؤونه. صاحبة خصال جميلة، وصفات متميزة، تبلغ من العمر 42 سنة، حسنة الشكل وطويلة القامة.

تتمنى الاقتران، والظفر بابن الحلال، رجل تشعر إلى جانبه بالأمان، يغمرها بالود ولن تبخل عليه بالطيبة الحنان. تفضله من إحدى الولايات القريبة من شلف، سنه يتعدى 60 عام، لا بأس إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. شرطها الوحيد أن يكون عاملا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

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لمن يحلم بحياة بسيطة عنوانها الهناء.. طلبك في هذا العرض

إلى وسط البلاد، نحط الرحال في مدينة الجسور المعلقة قسنطينة. نعرفكم منها على امرأة حكيمة تعرف جيدا كيف تميز بين الصالح والطالح، عازبة لم يسبق لها الزواج. كما تبلغ من العمر 44 سنة، بنت أصول وسليلة أسرة طيبة. بالرغم منه أنها ماكثة في البيت إلا أنها مثقفة محنكة وذات همة عالية.

تتمنى العثور عن رفيق دربها، رجلا مسؤولا يكون زوجا لها، تريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد. وهي تريد أن تمضي قدما مع زوج صالح يحترمها ويكون مسؤولا عليها، يصونها ويحفظها.

الرقم السري :

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لمن يريد أن يحظى بالسكينة والأنس الطيب..

من ولاية بومرداس، نقدم لكم عرضا متميز بتميز صاحبته، هي شابة رائعة بكل المقاييس، تبلغ من العمر 42 سنة. عازبة لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل جدا وطويلة القامة. يخال لكل من يراها أنها من الزمن الجميل بفضل أخلاقها التي جبلت عليها وأصولها الطيبة البسيطة.

ترغب في الارتباط بزوج صالح محترم، يكون لها سندا وعونا، وتكون له قوة وعضدا، تقبله من أي ولاية. سنه أقل من 55 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بأولاد تكون لهم نعم الأم. وأكثر ما تتمناه أن يكون له مصدر رزق وسكن خاص تحيا وإياه فيه تحت لواء السعادة والرخاء.

الرقم السري :

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فرصة لا تعوض شابة حرفية تعدك بحياة مثالية

شابة محترمة من ولاية تيبارز، مضى من عمرها 40 سنة، عزباء لم يسبق لها الارتباط، صاحبة أخلاق رفيعة وخصال جيدة. ماكثة بالبيت وتمارس حرفة جميلة للغاية، فهي صانعة حاويات ماهرة. ملمّة بمسؤولياتها كأنثى، وسيدة رائعة لأن تدبر شؤون بيتها ببراعة، حباها الله بشكل جميل، وقد ممشوق.

تريد أن تكون لها فرصة لتأسس أسرية على أسس المودة والرحمة، إلى جانب رجل يقدر الأنثى. ويحترم الحياة الزوجية، رجلا يكون من ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 50 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرط أن يكون لديه مصدر رزق ثابث، وسكن خاص.

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