شابة تقود شبكة دولية لتهريب “الكيف” و”الصاروخ” بتبسة

فكّكت، مصالح الأمن بولاية تبسة، شبكة دولية مختصة في تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث تمكنت من توقيف إمراة رفقة شابين متلبسين بحيازة 4 كلغ من القنب الهندي و1500 قرص دواء مهلوس من نوع ليريكا.

الشهير باسم الصاروخ اضافة إلى 3 مركبات تستعمل في عمليات النقل بين الجزائر وتونس ومبلغ مالي بالعملة التونسية.

يعتبر من عائدات عمليات البيوع المختلفة قدر بقرابة 120 ألف دينار تونسي أي ما يعادل مليار سنتيم بالعملة الوطنية.

العملية حسب الملازم أول للشرطة نورالدين ساعي نائب قائد فرقة قمع الإجرام بمديرية أمن تبسة “للنهار اونلاين”.

بدأت بتوقيف المراة على مستوى المركز الحدودي ببوشبكة من طرف شرطة الحدود بالتنسيق مع أعوان الجمارك.

قبل أن تتم عملية توسيع الاختصاص وتعميق التحقيق من طرف فرقة محاربة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بتعليمات نيابية.

اين أفضت بتوقيف شخصين آخرين واسترجاع المحجوزات في انتظار إجراء عملية التقديم أمام وكيل الجمهورية فور استيفاء الإجراءات القانونية.