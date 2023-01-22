شابة ثلاثينية تناشد صاحب النصيب الجميل

الرقم السري :

136229

حياتك كلها ستكون رهن إشارتك.. ولا أطلب منك سوى مودتك

شابة من إحدى ولايات الوسط، قبائلية الأصل، تبلغ من العمر 33 سنة، كما هي ذات أخلاق وجمال تسر العين، متوسطة القامة، مسؤولة وذات شرف وهمة، تمارس مهنة التعليم، بكل حرفية وضمي، عازبة لم يسبق لها الزواج.

كما اختارت مركز الأثير لتناشد صاحب النصيب الجميل، رجلا صادقا متفهما يتمتع بروح المسؤولية، لأن يكون لها الحامي، والسند في كل الظروف، تريده من العاصمة أو بومرداس، سنه ما بين 36 و43 سنة، شرطها أن يكون موظفا مستقرا، حتى تتعاون معه في حياة تريدها مستقرة، كما تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، صاحبة إعلاننا هذا تعول على جدية المتصلين، وهي سترد على كل المكالمات.

الرقم السري :

136230

ذات جمال أخاذ تريده من حماة البلاد

من عاصمة الحضنة المسيلة. أبت إلا أن تكون أخر زهرة في بستاننا هذا حيث أنها عولت أن يكون النصيب على يد مركز الأثير وجريدة النهار. هي موظفة مستقرة في مؤسسة تعليمية، شابة تبلغ من العمر33سنة. ذات جمال عربي أصيل، أنيقة بيضاء البشرة، سوداء العينين، مثقفة. تريد أن يكون لها حظ مع رجل أكبر شرطها أن يكون من حماة الوطن. من العاصمة وضواحيها، تريده أعزبا، كما تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد.

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