شابة جميلة.. لقب مطلقة يطاردني فمن يخلصني

إلى متى أواجه نظرات الناس، وأتصدى إلى الإغراءات والفتن، إلى متى أتحمل الكلام والقيل والقال، لا لذنب اقترفته سوى أنني شابة مطلقة.

استحالت عشرتي الزوجية فكان الانفصال، فلن تتغير حياتي ولن أتخلص من هذا الموّال إلا بالزواج مع رجل صالح يمنحني فرصة ثانية.

وتكون هي الأخيرة بإذن الرحمن، يحتويني ويحترمني وأكون عينه التي يرى بها الدنيا، وقلبه الذي ينبض بالهناء والسكينة.

أنحدر من ولاية تيبازة، ماكثة في البيت أبلغ من العمر 26 سنة، مطلقة أم لطفل، جميلة وطويلة القامة وأنيقة.

أرغب في الزواج وإتمام نصف الدين على سنة الله ونبيه الكريم، مع رجل حنون وطيب.

أفضل أن يكون من إحدى مدن الوسط الجزائري، لا يتجاوز عمره 45 سنة، أقبله مهما كان وضعه الاجتماعي.

وأشترط أن يكون عاملا مستقرا يعدني الوفاء والهناء.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 25

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.