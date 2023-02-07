شابة حنونة كل أملها أن أعثر على ابن الحلال

الرقم السري :

138340

تتمنى الاقتران.. وتعدك بأجمل أيام

هي شابة من ولاية المسيلة، تبلغ من العمر 45 عام، موظفة مستقرة، حنونة جدا وقلبي مرهف الإحساس. عزباء لم يسبق لها الارتباط، حباها الله بجمال الشكل وحسن القوام، تعيش بقناعة أن الله رؤوف كريم. بالصبر الجميل والتفاؤل الكبير تشعر دائما أن الفرح يلوح القريب العاجل بإذن العلي القدير. لكنها صارت تشعر أن وظيفتها والمسؤوليات المترتبة على عاتقتها تسرق منها الكثير. لهذا أن تسعى اليوم من أجل أن تنال المراد وتعثر على راحة البال إلى جانب زوج. يكون لها نعم الرفيق وخير ونيس، يتقاسمان الحلوة والمرة تحت سقف المحبة والمودة. لا يهمها ولايته، سنه أقل من 55 عام، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

138344

أوقات من الفرح والسعادة.. سأهبها لمن يأتي البيوت من أبوابها

أنا إمرأة من العاصمة. أنعم الله عليّ بالعديد من خيراته التي لا أملك أمامها إلا أن أقول اللهم لك الحمد حتى ترضى. تعبت في الحياة وكونت نفسي، أحظى بحب واحترام كل من يعرفني، ناهيك عن أخلاقي التي أتنازل عنها. وسمعتي التي أحرص دوما على صونها، أبلغ من العمر 46 سنة، موظفة مستقرة في منصب محترم. مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، عازبة لم يسبق لي الزواج.

أتمنى أن أعثر على ابن الحلال الذي يقتحم حياتي ويسكن قلبي وروحي، ويقاسمني أيامي ويغيرها نحو الأفضل والأحسن. رجل يكون من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، يكون موظف مستقر. لا يهم إن كان مطلق أو أرمل بالأولاد، لا يتجاوز 60 سنة.

الرقم السري :

138345

قبائلية أصيلة لا ترغب إلا في الحلال الطيب

هي شابة متميزة على مختلف الأصعدة، جميلة الروح حسنة الشكل، زادها نضج عقلها وطيبة قلبها رونقا وتألقا، يتيمة الأب. تعيش بالرضا والقناعة، شديدة التفاؤل واثقة بأن الله لا يضيع أجر الصابرين، مطلقة بدون أولاد. وتبلغ من العمر 35 عام، حرفية في المنزل، وتعرف كيف تسترزق بالحلال وبعرق الجبين.

ترغب اليوم ورجاؤها بالله كبير، أن تجد صاحب النصيب، الذي يعيد يعيد الفرح لحياتها ويرسم البسمة على وجهها. زوج تقي يخشى الله، يعاشرها بالمعروف، يكون من أي ولايات من الوطن، سن حتى 50 سنة. يكون أرمل أو مطلق، عامل مستقر ولديه نمسكن، يقدر المرأة والحياة الزوجية، يكون تقي.

الرقم السري :

138346

من يكون قريبا من قلبي فأجعله تاجا على رأسي

أنا امرأة من منطقة القبائل، مضى من عمري 48 سنة، عزباء لم يسبق لي الزواج. على قدر من المسؤولية والأخلاق العالية، أمارس حرف الخياطة في المنزل، مقبولة الشكل جدا بيضاء البشرة ومتوسطة القامة. أتمنى أن يكون لي نصيبا من الزواج إلى جانب رجل يعرف كيف يقدر المرأة. أجل يقدر المرأة لأنها مهما تكون تبقى الأنثى تتأثر روحها بكلمة بسيطة إما تسعدها أو تمزق قواريرها. فأنا شابة كلي رقة ونعومة، لا أشترط في هذا الرجل إلا أن يكون من منطقة القبائل أو مناطق الوسط. سنه لا يتجاوز 60 سنة لا يهم إن كان مطلق أو أرمل حتى بأولاد، يكون موظف مستقر ولديه سكن.

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