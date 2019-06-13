شابة طيبة ترغب في الارتباط مع رجل تقي وأمين

شابة طيبة من ولاية باتنة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 32 سنة، أستاذة التعليم في مركز التكوين المهني.

مصابة بالسكري ومتوسطة القامة وبيضاء البشرة ومقبولة الشكل وأنيقة.

تتمنى الارتباط على سنة الله والرسول مع رجل تقي وأمين، يقدر المرأة ويحترمها.

على أن يتراوح عمره ما بين 33 و42 سنة، ولا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا بأولاد.

تقبله عقيما ولا تشترط الولاية، المهم أن يكون قادر على تحمل المسؤولية.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131616

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