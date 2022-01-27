شابة كولومبية تجبر كلبها على تعاطي الحشيش

ألقت سلطات كولومبيا القبض على امرأة تبلغ من العمر 19 عاما، بتهمة الإساءة للحيوانات.

وأشارت صحيفة “انفوباى” الأرجنتينية، أن الشابة الكولومبية قامت بتخدير كلب بالحشيش وإجبارها للكلب على استنشاق دخان سيجارة. كانت تدخنها في وسط مكان عام في منطقة مونتيريا.

وحددت وحدات الشرطة مكان المرأة التي تدعى إنجريد باولا هيرنانديز، في حي P5 . بعد أن وجدتها الدوريات فى هذا الوقت، وهى ستضطر إلى المساءلة عن جريمة الإساءة للحيوانات.

ووفقًا للضباط الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي كانوا يؤدون واجباتهم في الدوريات. عندما فاجئوا المواطن الذي كان يمسك بكلب صغير أثناء تزويدها بدخان الماريجوانا من فمها.

وقال عمدة مونتيريا، لويس كارلوس كانتيلو، يعتني رجال دوريات الشرطة بشكوى مواطن. تفيد بأن شخصًا ما كان يستهلك مواد مهلوسة، ويدخن الماريجوانا في حديقة P-5.

وأضاف “إن هؤلاء الناس يدركون أنه بالإضافة إلى تعاطي المخدرات، كانت تطرد الدخان فى وجه الجرو. ثم يشرعون على الفور في التصرف ويتم نقل الحيوان الصغير إلى مركز حماية الحيوانات “.

وأفاد أيضا أن “الأطباء البيطريين أجروا التقييم الخاص الذين لاحظوا أن حدقة الكلب متوسعة. كما يشعر الكلب بالقلق ويفتقر الى الشهية. وتم احتجاز الكلب في العيادة البيطرية اوياس Huellas، نحن نعتني بها ونحميها “.