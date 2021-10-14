شابة مفعمة بالحياة فمن يظفر بها وتكون له خير متاع في الدنيا

شابة من ولاية تلمسان، على قدر كبير من الجمال والأناقة، بيضاء البشرة، طويلة القامة، ربة بيت ممتازة، تبلغ من العمر 36 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، كبرت على مكارم الأخلاق، واثقة من نفسها وصاحبة شخصية قوية.

اتصلت بنا وكلها يقين من أنها ستجد ضالتها على يد مركز الأثير، زوجا صالحا يسكن إليها وتسكن إليه، تقبل أن تكون زوجة ثانية لرجل لا يميل كل الميل ويحقق معها العدل المشروع، رجلا يهمها في الأخلاق، ولا يهم من ولاية من الوطن يكون، يكون عاملا مستقرا، تقبله أيضا مطلق أو أرمل، سنه لا يتجاوز55 سنة، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135759

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